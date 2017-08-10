Vahşi Prof Suriyeli Kadını Darp Etti

Dün (08.08.2017) Ankara'da öğlen saat 14:00 civarında, Sûriye'den 3 gün önce belden aşağısı yanık bir şekilde gelip tedavi için Ankara Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi sevkedilen 1991 İdlib doğumlu Nebîle el-Mahmûd isimli bir hanım kardeşimiz derisine/etine yapışmış olan sargı bezlerinin açılması esnâsında yüksek sesle inliyor diye doktor tarafından yüzü yumruklanarak şiddetli bir şekilde darbedilmiştir.

- Darb eden, prof olmuş ancak insan ve adam olamamış doktor *Ankara Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Çınar Yastı*'dır.