Vahşi Prof Suriyeli Kadını Darp Etti

Türkiye
+A
Dün (08.08.2017) Ankara'da öğlen saat 14:00 civarında, Sûriye'den 3 gün önce belden aşağısı yanık bir şekilde gelip tedavi için Ankara Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi sevkedilen 1991 İdlib doğumlu Nebîle el-Mahmûd isimli bir hanım kardeşimiz derisine/etine yapışmış olan sargı bezlerinin açılması esnâsında yüksek sesle inliyor diye doktor tarafından yüzü yumruklanarak şiddetli bir şekilde darbedilmiştir.
- Darb eden, prof olmuş ancak insan ve adam olamamış doktor *Ankara Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Çınar Yastı*'dır.
- Kocası önünde darp edilen yaralı hanım ve âilesi karşılaştıkları bu insanlık dışı çirkef muâmele sonrası 'sorumluluğu üzerlerine aldıklarına dâir' evrakı imzalayıp çıkış yaparak Reyhanlı'ya geri dönmüşlerdir.
- Türkiye'de kendisinin tedâvisiyle ilgilenen ve süreci takip eden bir kardeşimiz: "Sûriye'ye dönme kararı veren âileye 'Şu an Sûriye'de bu hanım kardeşimizin tedavisi çok zor. Kendisini ölüme götürüyorsunuz, kalsın burada tedavi ettirelim' dedim. Ancak gururu çok incinmiş âile tüm ısrarlarıma rağmen kalmayı kabul etmediler. Savaş öncesi Suriye'de mühendis olan kocası 'İzzetinin ayaklar altına alındığını hissettiğini ifâde ederek "Gözlerimin önünde doktor eşimi yumrukladı. Durmam asla burada zilletle yaşamaktansa kendi beldemde şerefimle ölmeyi tercih ederim" dedi. Çıkış işlemlerini tamamladıktan sonra âilesini alıp Cilvegözü kapısından çıktılar."
http://www.anh.gov.tr/index.php…
*Yaralı kadını darbeden prof*❗⚠
YORUMLAR
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...
|
11:55 - 9 Eylül 2016
16:08 - 29 Ağustos 2016
15:28 - 29 Ağustos 2016
23:00 - 28 Ağustos 2016
18:09 - 27 Ağustos 2016
17:55 - 27 Ağustos 2016
13:55 - 20 Ağustos 2016
12:44 - 16 Ağustos 2016
11:45 - 18 Haziran 2016
ARŞİV