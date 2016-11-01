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Türkiye Irak'a mı giriyor? Bakan 'hazırlıklı olun' dedi!

Türkiye Irak'a mı giriyor? Bakan 'hazırlıklı olun'…

Türkiye

Türkiye Irak'a mı giriyor? Bakan 'hazırlıklı olun' dedi!

A Haber'de soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, sınıra yapılan zırhlı araç sevkiyatına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Işık, "Her ihtimale hazırlık yapma durumundayız" dedi..

Türkiye Irak'a mı giriyor? Bakan 'hazırlıklı olun' dedi!

1 Kasım 2016 16:20
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtlıyor. Işık, sınıra yapılan zırhlı araç sevkiyatına ilişkin, "Bölgemizde önemli gelişmeler var. Bir taraftan Türkiye'nin içerisinde çok ciddi bir terörle mücadele var, diğer yandan da sınırımızın hemen diğer tarafında önemli gelişmeler var. Bütün bu gelişmelere hazırlıklı olmak açısından yapılan bir çalışma bu. Türkiye her türlü ihtimale önceden hazırlık yapmak durumunda, bu hazırlıkların bir parçası" ifadesini kullandı.

Bakan Işık'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Irak ile temaslar devam ediyor. Türkiye'nin kırmızı çizgileri var o çizgiler aşılırsa Türkiye yapması gerekeni yapacaktır. Şu anda diyaloglarımız devam ediyor. Öyle bir durum söz konusu değil. Musul'un demografik yapısını değiştirecek gelişmeler Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Bu konular Irak ile ve koalisyonla görüşülüyor. Bu arada Türkiye tabii ki gereken hazırlığı yapıyor. Terör tehditlerine asla müsade etmeyeceğiz. Türkiye olarak her ihtimale hazırız.

Şİİ MİLİSLERİN MUSUL VE TELAFER'E GİRMESİ

Yabancı unsurların Musul'a girmesi ve işin içinden çıkılmaz bir duruma gelmesini istemiyoruz. İstikrarsızlığa Türkiye'nin seyirci kalmasını kimse beklemesin. Türkiye'nin hem bölgesel güvenliğini hem de tarihi bağı olan insanlar için hak kaybına uğramasına seyirci kalmayacağız. Irak'ın toprak bütünlüğüne yönelik bir adım değil. Musul operasyonunu fırsat bilerek yabancı unsurların terör örgütlerinin burada zemin kazanacak hiçbir gelişmeye Türkiye müsade etmeyecek. Bölgenin yabancısı olan ve çatışamları körükleyecek bir duruma müsade etmeyeceğiz. İnsanların kendi toprağını kendisinin savunması önemli. Musul'un DEAŞ'tan temizlenmesini istiyoruz. Türkiye gelişmeleri yakından takip ediyor.

KUZEY IRAK'TA GÜVENLİ BÖLGE

Bu konular muhataplarımızla görüşülüyor. Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin korunmasını hedefliyoruz. Bu sevkiyat Genelkurmay Başkanımızın bir çalışması detaylarını paylaşamayız.

RUSYA HALEP'E GİRERSE...

Bizim baştan beri tavrımzı belli. Suriye küresel güçlerin çatışma alanı olamaz. Üzerinde ısrarla durmamız gereken Suriye'deki problemin barışçı yollarla çözümü. Türkiye olarak bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İsteğimiz bu işe barışçıl bir çözümün bulunması. Türkiye'nin çabası hep bu yönde oldu. Siviller bombalanarak ne elde edilecek?

İnsani durum Halep'te kötüleşirse bu durumdan kimsenin çıkarı olmayacak. Buna Rusya'da dahil. Bu noktada Türkiye amaçlarının gerçekleşmesi için tüm paydaşlarıyla görüşüyor.

RAKKA OPERASYONU

Rakka'da yapılacak operasyon bir anda RAkka'da DEAŞ'ın temizlenmesi için topyekün bir harekat olmayacak. Öncelikle izolasyon yapılacak. NATO Savunma Bakanları toplantısında PYD ve YPG unsurlarının kullanılmaması şartıyla Türkiye'nin gereken desteğini vereceğini söyledik. Türkiye olarak bu bölgeden kaynaklanan terör tehdidine maruz kalan bir ülke olarak bunu mevkidaşlarımıza anlatıyoruz. Biz bunları ısrarla belirtmeye devam edeceğiz. ABD'yi bu noktada ısrarla cesaretlendiriyoruz. PYD ve YPG'ye mahkum değilsiniz diyoruz. Bu durum bölgede kalıcı barışın sağlanmasınada katkı sağlar.

MÜNBİÇ'TEKİ PYD UNSURLARI

Bu noktada uzun süre arzu ettiğimiz gelişmeler olmadı. Yakın zamanda bu konuda çalışmalar başladı. ABD'nin taahhütlerini yerine getirme noktasında birlikte çalışmak için zemin daha iyi. Münbiç kesinlikle boşaltılacak. PYD ve YPG güçleri orada barınmayacak .

BAŞİKA'YA TAKVİYE YAPILACAK İDDİASI

Peşmergenin Başika'yı DEAŞ'tan temizlerken topçularımzı onlara destek verdi. Irak hükümeti ile Türkiye arasındaki kopukluğu gidermeye çalışıyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğünü esas alan bir birliktelik sağlanacak.

Başika'daki askerimizin güvenliği bizim için olmazsa olmaz. Bunun için ilave kuvvet gerekirse gider. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok ama tehdit oluşturabilecek durumlarda Türkiye gerekeni yapacaktır.

SINIR SEVKİYATININ ARKASI GELECEK Mİ?

Bunu burada paylaşmak doğru değil. Şu an Çankırı'dan birlikleri sevkettik. İhtiyaç duyulan güç kuvvet ihtiyaç duyulan bölgelere kaydırılır.

IRAK İLE MÜZAKERELER

Türkiye'nin kırmızı çizgileri aşılırsa bu noktada da karşımızda kayıtsızlık görürse durum değerlendirilir. Şu an önceliğimiz Irak hükümeti ile koordineli çalışmak.

BÖLGEDE DEAŞ, PYD, YPG'NİN ORTAK ÇALIŞTIĞI İDDİALARI

Bölgede kimin eli cebinde belli değil. Bazı yerlerde DEAŞ savaşmadan bölgeyi PYD'ye bırakıyor, bazı yerlerde PYD savaşmadan Peşmerge'ye bırakıyor. Hiçbirisi Türkiye ve ÖSO ile çarpışmadan bir yeri bırakmıyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ÖZEL KUVVETLERE TAKVİYE YAPACAK

200 subay 500 astsubay alınacak. İlk defa Milli Savunma Bakanlığı olarak biz yapacağız. Bölgede bir hareketlilik var. ÖZel kuvetlerimizi güçlü tutmak için böyle bir çalışmayı yürütüyoruz. İlk etapta 700 kişi ihtiyaç olursa duyurularımızı yapacağız. İhtiyaçlar artık stabil değil.

Kaynak : a haber tv

Anahtar Kelimeler : Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,
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