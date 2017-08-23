Tırnak ve Traş Yasağı Başladı

Kurban bayramından evvel Zilhicce ayının ilk on gününde yani Bayramın birinci günü kurbanlar kesilinceye kadar traş olmakla ilgili Müslim’de geçen bir hadis-i şerifte, Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor:

“Zilhicce’nin hilalini gördüğünüzde, kurban kesme niyetinde olanlar artık saçına ve tırnağına dokunmasın.”

İmam Nevevi hazretleri, bu emrin hikmetini şöyle izah eder: Kişi, kendi günahlarına bedel, kendi vücudunu feda edemediğinden, vücuduna fidye olarak bir hayvanı kurban eder. İşte o günlerde traş olmamak ve tırnak kesmemekle, hayvanın eti, kanı, kılı ve diğer cüzlerine mukabil, kendi vücudunun en küçük parçalarının dahi ateşten azad olmasını sağlar. Kurbandan sonra olunan traşta kesilen cüzler, mağfiret edilmiş olarak vücudu terk ederler.

Hem ibadetin kabulüne en büyük bir sebep mahviyettir. Yani, kulun kendisini hor ve hakir bilmesidir. O günlerde traş olmamakla, kulun saçları uzar, sakalları uzar, tırnakları büyür. Kul, kendi zilletini hal lisanı ile Allah’a arz eder.

Ayrıca traş olmamakla hacılara benzemek vardır. Zira hacılar bu günlerde ihramda olduklarından dolayı traş olmazlar.