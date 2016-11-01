Suriye'de bir haftada üç İranlı general öldürüldü

Suriye'deki çatışmalarda Şubat 2013'ten bu yana öldürülen İran Devrim Muhafızlarına mensup generallerin sayısı 15'e yükseldi. Son bir haftada üç generalin öldüğü belirtiliyor.



Alsouria sitesinin İran kaynaklarına dayandırarak yayınladığı habere göre, emekli General Zekir Haydari dün (pazartesi günü) Halep'te hayatını kaybetti. Doğu Azerbaycan ili Aşura güçlerinin eski komutanı Haydari, emekliye ayrılmasının ardından Esad güçlerine danışmanlık görevini yapmak üzere Suriye'ye kendi isteğiyle gitmişti.



Haberde, İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Hüseyni'nin de aynı gün hayatını kaybettiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları'nın Hüseyni'nin ölümüyle ilgili yayınladığı bildiride, Suriye'deki komando tugayına komutanlık yapan Hüseyni'nin Suriye'de görevinin bitmesinin ardından ülkesine geri dönerken kalp krizi geçirerek vefat ettiği ifade edildi. Bazı kaynaklar ise Hüseyni'nin çatışmalarda öldüğünü ileri sürüyor.



İran Devrim Muhafızlarına yakın olan Telgram sitesi ise Halep'te bulunan El Neyrap havaalanı yakınında çıkan çatışmada general Muhammed Rafii ile yanındaki 2 üst subayın de muhalifler tarafından öldürüldüğünü kaydetti.



Daha önce de Şam, Halep ve Kuneytra bölgelerinde Hasan Şateri, Muhammed Cemalizade, Abdullah İskenderi, Abdurrıza Muciyri, Cabbar Derisavi, Ali Allahdadi, Muhsin Kacariyan ve Hasan Ali Şemsabadi isimli generallerin hayatını kaybettiği İran basınına yansımıştı.