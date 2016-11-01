Pasaportta yeni dönem bugün başlıyor

Çiplerinde parmak izi verileri içeren pasaportlar bugünden itibaren verilecek. Yeni pasaportlarda hangi bilgiler var? Nasıl başvurabilirsiniz? Eski pasaportlar ne olacak? İşte bilmeniz gereken her şey.

BUGÜN RESMEN BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen üyesi ülkelere vizesiz seyahat edebilmesi için şartlardan biri olan AB'ye uyumlu yeni pasaportlar bugünden itibaren veriliyor.

YENİ PASAPORTLARDA NELER OLACAK?

Yeni pasaportların çiplerinde, biometrik data ve kişinin parmak izinin yanı sıra kişiye ait ad, soyad, doğum yeri-tarihi, uyruk, kimlik ve pasaport numarası, cinsiyet gibi kişisel veriler de bulunacak.

PASAPORTLARIN ŞEKLİ DEĞİŞECEK Mİ?

Vatandaşlar pasaportlara bakınca bir değişiklik görmeyecek. Sadece arka kapakta yer alacak çip, kapağın kalın durmasına neden olacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Çipli pasaport için başvurular başladı, dağıtımlar ise bugün itibariyle başladı. Vatandaşlar e-pasaporttan, pasaport müracaat birimlerinden randevu alacak. Randevu alan kişinin 10 dakika önce randevu alınan yerde olması gerekiyor.



HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR?

Başvuru yapacak kişinin yanında nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf bulunması gerekiyor. Evrak teslimi sonrasında ise parmak izi veriliyor. Parmak izi sonrası müraacaat ile birlikte Vergi Daire Başkanlığı'na online ulaştırılıp, merkezi olarak kişiselleştirilip, PTT kanalı ile vatandaşlara 3-7 günde postalanacak.

ESKİ PASAPORTLAR NE OLACAK?

Yeni pasaportlar alındıkça eski pasaportlar geçerliliğini yitirecek. Halihazırda vizesi olanlar vizelerini kullanmaya devam edecek.