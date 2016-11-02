Suriye Münbiç ve Rakka için 30 bin savaşçı hazır Suriye’de el-Saffa İslami grubunun lideri Ebû Hattab, Tel Abyad, Münbiç ve Rakka’nın terör örgütleri PYD ile DAEŞ’ten kurtarılması için 30 bin savaşçıyı hazır hale getirebileceğini söyledi.

2 Kasım 2016 08:52 -A +A