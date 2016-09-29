Kimse Yok Mu'dan Hillary Clinton'a yardım

FETÖ'nün sivil toplum kuruluşu görüntüsü altında finans kaynağı olarak hizmet veren Kimse Yok Mu Derneği'ne 18 ilde operasyon düzenlendi. 41 kişi gözaltına alınırken 77 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Derneğin, yurtdışında vekaletle kurban kesilmesi için topladığı paraları kanunsuz yollarla Pensilvanya'ya aktardığı belirlendi. Star'ın haberine göre; FETÖ'nün Kurban kesmek yerine bu paralarla Hillary Clinton'a bağış yaptığı bildirildi.

Cingöz'e de yakalama kararı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 12-14 Eylül arasında idrak edilen Kurban Bayramı da dahil olmak üzere vekaleten kurban kesimi için 350'şer lira bağış toplayan derneğin, vaadini yerine getirmediği ve bu paraları örgütün ABD'deki merkezine aktardıklarının tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Başsavcılığı, FETÖ adına vatandaşlardan yardım adı altında para toplayarak örgüte finansman sağlayan, derneğin başkanı İsmail Cingöz'ün de aralarında olduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

ABD seçimine bağış

Dernek kayıtlarında yapılan incelemede, örgütün başta Somali olmak üzere Afrika'daki yoksul Müslüman nüfuslu ülkelerde su kuyusu açılması, gıda, sağlık ve eğitim yatırımı yapılacağı sözüyle topladığı bağışları amaca uygun olarak kullanmadığı ve bu ülkelere verdiği sözleri yerine getirmeyerek toplanan paraları örgüte aktardığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin ifadeleri, kayıtların incelenmesi, para hareketlerine göre, vekaletle kurban kesilmesi amacıyla toplanan 9.4 milyon dolar ve 25 milyon liranın ABD'ye aktarıldığı ve bundan da ABD'deki başkanlık seçimlerinde örgütü destekleyecek adaylara seçim kampanyalarında kullanılmak üzere bağışlandığı iddia edildi.

FETÖ üyelerinin, Clinton'ın seçim kampanyasına 1 milyon dolar bağışladığı, örgüte bağlı kurumların ABD'de Clinton adına lobi faaliyetleri yaptığı da kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Fakir ülkelerke yapılan kuyu, tesis gibi yardımların yapım aşamaları-teslimi ve kurban kesimi-dağıtımının görüntülerini içeren CD'leri yardım yapanlara göndermeyi vaadeden Kimse Yok Mu Derneği'nin son bir kaç yıldır aynı görüntüleri içeren CD'leri gönderdiği de ortaya çıktı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Zaman Gazetesi yazarı ve Gülen'in 'sağ kolu' Abdullah Aymaz'ın da, ABD seçimlerinde 2013 yılında Clinton'ın seçim kampanyasına bağış yaptığı ortaya çıkmıştı.