IŞİD 40 Irak askerini kurşuna dizdi

BM İnsan Hakları sözcüsü Ravina Shamdasani, Musul'da IŞİD'in geçtiğimiz cumartesi günü 40 Irak askerini kurşuna dizdikten sonra cesetlerini Dicle nehrine attığını söyledi.

IŞİD'in Musul'un güneyindeki Hammam El Ali'de dün gece 25 bin kişiyi kamyon ve minibüslere doldurarak götürdüğü belirtildi. 25 bin kişiyi canlı kalkan olarak kullanabileceği uyarısı yapıldı.

IŞİD'DEN MUSUL'DA SERT DİRENİŞ

Musul'u IŞİD'ten alma operasyonu sürüyor. Irak ordusu doğudan ilk kez Musul'a girmeyi başardı. Ancak IŞİD üyelerinin sert direnişiyle karşılaştı.



Musul operasyonunda Irak ordusuna bağlı özel kuvvetleri takip eden BBC muhabiri, Musul'a doğudan girildiğini belirtti. BBC muhabiri, IŞİD üyelerinin Irak özel kuvvetlerine el bombaları ve silahlarla sert karşılık verdiğini belirtti.



Musul'un Karama ve Hey semtlerinde de çatışmalar sürüyor. Şii Haşdi Şabi milisleriyse kentin güneyinde ilerliyor.



OPERASYONA HAVADAN DESTEK

IŞİD'ten alınan bölgelerde bomba ve bubi tuzağı araması yapılıyor. Yerdeki zırhlı birliklere "Apaçi" helikopterleri de destek veriyor. Koalisyona bağlı savaş uçakları da bölge üzerinde kesintisiz uçuş yapıyor.