IŞİD 40 Irak askerini kurşuna dizdi

Irak
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BM İnsan Hakları sözcüsü Ravina Shamdasani, Musul'da IŞİD'in geçtiğimiz cumartesi günü 40 Irak askerini kurşuna dizdikten sonra cesetlerini Dicle nehrine attığını söyledi.
IŞİD'in Musul'un güneyindeki Hammam El Ali'de dün gece 25 bin kişiyi kamyon ve minibüslere doldurarak götürdüğü belirtildi. 25 bin kişiyi canlı kalkan olarak kullanabileceği uyarısı yapıldı.
IŞİD'ten alınan bölgelerde bomba ve bubi tuzağı araması yapılıyor. Yerdeki zırhlı birliklere "Apaçi" helikopterleri de destek veriyor. Koalisyona bağlı savaş uçakları da bölge üzerinde kesintisiz uçuş yapıyor.
Musul'u IŞİD'ten kurtarma operasyonuna 50 bin Irak ordusu, Peşmerge, Sünni ve Şii milis katılıyor.
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