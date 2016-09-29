İmam Hatip kitabında Hadise’nin işi ne?

İmam Hatip Okulları’na dağıtılan İngilizce kitabında her fırsatta kendi vücudunu teşhir etmekten başka hiçbir meziyeti olmayan, sapkın hayatı gözler önünde olan Hadise isimli şarkıcı ve dansözün ‘örnek’ olarak gösterildiği belirlendi.



DERS KİTABINDA ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’nin gözbebeği konumundaki İmam Hatip Okulları’na dağıtılan ders kitaplarındaki fotoğraflar, görenleri şok etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerine verilen İngilizce kitabında her fırsatta kendi vücudunu teşhir eden, sapkın hayatı gözler önünde olan Hadise isimli şarkıcı ve dansözün ‘örnek’ olarak gösterildiği ortaya çıktı. 7. Sınıf İngilizce kitabının konuşma pratiklerine ilişkin bölümünde şarkıcının konserlerinde çekilmiş görüntüler, İngilizce diyalog kurgularıyla birlikte verildi.

TALİM TERBİYE KURULU SESSİZ

Duyarlı velilerin ihbarı ile ortaya çıkan skandalla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumluluğun kendilerinde olmadığını, kitabın Talim Terbiye Kurulu onayıyla basılıp dağıtıldığını belirtildi. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Israrlı aramalarımıza “başkan şimdi toplantıda”, “çıkar çıkmaz bilgi veriyoruz”, şeklinde kaçamak cevaplar veren kurul yetkileri, haberin yayınlanacağını belirtmemiz sonrası, açıklama yapmak istemediklerini söylemekle yetindi.

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