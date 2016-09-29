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İmam Hatip kitabında Hadise’nin işi ne?

İmam Hatip Okulları’nda dağıtılan İngilizce ders kitaplarında şarkıcı Hadise'nin örnek olarak gösterilmesi tepkilere yol açtı.

İmam Hatip kitabında Hadise’nin işi ne?

29 Eylül 2016 10:51
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İmam Hatip Okulları’na dağıtılan İngilizce kitabında her fırsatta kendi vücudunu teşhir etmekten başka hiçbir meziyeti olmayan, sapkın hayatı gözler önünde olan Hadise isimli şarkıcı ve dansözün ‘örnek’ olarak gösterildiği belirlendi. 
 
DERS KİTABINDA ÖRNEK GÖSTERİLİYOR
 
Nüfusunun yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’nin gözbebeği konumundaki İmam Hatip Okulları’na dağıtılan ders kitaplarındaki fotoğraflar, görenleri şok etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerine verilen İngilizce kitabında her fırsatta kendi vücudunu teşhir eden, sapkın hayatı gözler önünde olan Hadise isimli şarkıcı ve dansözün ‘örnek’ olarak gösterildiği ortaya çıktı. 7. Sınıf İngilizce kitabının konuşma pratiklerine ilişkin bölümünde şarkıcının konserlerinde çekilmiş görüntüler, İngilizce diyalog kurgularıyla birlikte verildi.
 
TALİM TERBİYE KURULU SESSİZ
 
Duyarlı velilerin ihbarı ile ortaya çıkan skandalla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumluluğun kendilerinde olmadığını, kitabın Talim Terbiye Kurulu onayıyla basılıp dağıtıldığını belirtildi. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Israrlı aramalarımıza “başkan şimdi toplantıda”, “çıkar çıkmaz bilgi veriyoruz”, şeklinde kaçamak cevaplar veren kurul yetkileri, haberin yayınlanacağını belirtmemiz sonrası, açıklama yapmak istemediklerini söylemekle yetindi.
 
BÜTÜN GÖZLER BAKANLIĞA ÇEVRİLDİ
 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın söz konusu durumla ilgili harekete geçmesi ve İmam Hatip Okulları’nda okutulan İngilizce kitabında toplum değerleriyle uyuşmayan görsel ve bilgiler doğrultusunda hızlı adımlar atması bekleniyor. 

Daha önce bu sene artık müfredata ağırlık vereceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin bunu kastetmediği açıkken, acaba bu ülkede eğitim kimin kontrolünde sorusunu akla getirdi.
 
Kitaplarda Hadise hayranlığının işlenmesi popüler kültürün bir parçası haline getirmek teşvik etmektir.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce TÜRGEV'de yaptığı konuşmada şunları söylemişti:
 
Sevgili gençler;  İtikadi noktada çok sağlam olacağız, imanımız sağlam kılacağız, ahlakta örnek bir gençlik TÜRGEV'in yurtlarında kalan gençler olacak, ibadetinde taviz vermeyen bir gençlik olacak ve muamelatta sağlam bir gençlik olacak. Bunu başardığımız anda sizden de çok farklı bir nesil tevaruz edecektir. Yeni dönemde okul yapmaktan ziyade okul müfredatının içeriğine yoğunlaşma dönemi olarak ilan ettik. 
 
Kültür alanında da kendini maddi ve manevi olarak iyi yetiştirmiş gençlerimizin sayısı artması lazım. Eğer bugün dağlara giden gençler varsa işte bu şuurdan nasbini almadığı için gidiyor. Onların gidişini durduracak bir sisteme acilen ihtiyaç var. Butür felaketlere giden gençlerimiz varsa işimizi doğru ve tam yapmıyoruz demektir.

Bu arada trans bir sapkın kişilik olan (B.E.)'nin devlet protokolünde Ramazan iftarına davet edildiği bir ülkede bu türden görüntülere çok da şaşmamak lazım deniliyor...

Kaynak : Küre Medya

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