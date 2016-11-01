İİT Genel Sekreteri Medeni istifa etti

Dünya
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İstifasına sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Medeni, 2014 yılından beri genel sekreterlik görevini sürdürüyordu.
Medeni'nin istifasıyla birlikte boşalan genel sekreterlik koltuğuna, Suudi Arabistan tarafından Sosyal İşler Bakanı Yusuf Ahmed el-Useymin'in aday gösterildiği bildirildi.
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