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İİT Genel Sekreteri Medeni istifa etti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İyad Emin Medeni istifa etti.

İİT Genel Sekreteri Medeni istifa etti

1 Kasım 2016 14:36
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İstifasına sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Medeni, 2014 yılından beri genel sekreterlik görevini sürdürüyordu.

Medeni'nin istifasıyla birlikte boşalan genel sekreterlik koltuğuna, Suudi Arabistan tarafından Sosyal İşler Bakanı Yusuf Ahmed el-Useymin'in aday gösterildiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler : İslam İşbirliği Teşkilatı. iit, iyad emin medeni,
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