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FETÖ'nün ağzını sildiği mendil için servet!

İzmir’de dün gözaltına alınan FETÖ’ye bağlı vakfın yöneticilerinin, Gülen’in ABD’de kullandığı mendili dahi yüksek fiyatlara sattığı ortaya çıktı

FETÖ'nün ağzını sildiği mendil için servet!

28 Eylül 2016 07:27
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İzmir merkezli 2 ildeki FETÖ soruşturmasında, 20 kişi gözaltına alındı. İzmir ve Balıkesir'de bazı adreslere dün eşzamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 31 kişiden 20'si, polis ekiplerince adreslerinden alındı. Fetullah Gülen'in Türkiye'de olduğu dönemde, 1989'da Kuran-ı Kerim öğretilmesi amacıyla İzmir'de kurulan Raif Cilasun Eğitim ve Kültür Vakfı'na giderek buraya ait arazileri istediği, ancak vakfın kurucusu Raif Cilasun tarafından reddedildiği öğrenildi. Cilasun'un vefatının ardından ise FETÖ mensupları vakfı ele geçirdi. Kuran-ı Kerim yerine Gülen'in kitaplarını okutan FETÖ üyelerinin, Gülen'in Pensilvanya'da yemek yerken kullandığı mendilin de aralarında bulunduğu birçok objeyi "kişisel eşya" olarak fahiş fiyatlarla satışa çıkardıkları tespit edildi. FETÖ operasyonlarında dün öne çıkan diğer gelişmeler ise şöyle:
 
İstanbul: Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli 14 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli: Gözaltına alınan 23 öğretmen daha tutuklandı.
Adana: 26'sı polis, 20'si de öğretmen 46 kişi gözaltına alındı.
Van: 35 kişi gözaltına alındı.
Elazığ: 7 polis tutuklandı.
Mersin: Silifke'de aralarında eski Atakent Belediye Başkanı Hasan Usta'nın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Bolu: "Serdar" kod adlı il imamı öğretmen Şevket Kahraman ile Bank Asya Şube Müdürü Mücahit Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı.
Karabük: "İl imamı" öğretmen Murat Ciğer ile 4 kişi tutuklandı.
Denizli: Honaz'da, aralarında "ilçe ablası" ve "para kasası" ile eski AK Parti İlçe Başkanı Halit Tosun'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.
Düzce: Eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Tuna ile bir işadamı ve 2 esnaf tutuklandı.
Antalya: 22 örgüt üyesi tutuklandı.
Kayseri: Bylock kullanan 18 memur tutuklandı.
Afyonkarahisar: ByLock kullanan 10 öğretmen tutuklandı.
Trabzon: Baro Başkanı Orhan Öngöz ve avukat Sinan Karaduman ile ByLock kullanan 7 araştırma görevlisi tutuklandı.
Karaman: 2 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş: 13 kişi tutuklandı.
Manisa: FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeniyle evli olan Mehmet Türk ve 4 zanlı tutuklandı. 
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