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Aile - Sağlık

Elinden düşürmeyen çocukları bekleyen tehlike!

İngiltere’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan King’s College London’ın gerçekleştirdiği bir araştırma, yatmadan önce telefon ya da tabletleriyle vakit geçiren çocukların uzun vadede sağlık problemleriyle karşılaşma olasılıklarının çok yüksek olduğunu ortaya koydu.

Elinden düşürmeyen çocukları bekleyen tehlike!

2 Kasım 2016 08:46
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Yaş ortalaması 14 olan 125 bin çocuğun uyku düzenlerinin gözlemlendiği araştırmada, yatmadan önce telefonlarıyla vakit geçiren çocukların sık sık uyku bozukluğu yaşadığı ve ertesi gün okullarında büyük bir yorgunlukla karşı karşıya kaldıkları belirtildi.

Çocukların yatmadan bir buçuk saat önce telefonlarıyla oynamaması gerektiğini söyleyen araştırma ekibinin başındaki Doktor Ben Carter, “Bu çocuklar obezite, bağışıklık sistemi bozukluğu ve psikolojik sorunlar yaşayabilir. Uzun ya da kısa vadede sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmaları çok yüksek olasılık” ifadesini kullandı.

6 ila 13 yaş arasındaki çocukların günde 9 ila 11 saat uyuması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, telefon sahibi olma yaşının 10’a kadar düştüğünü vurguluyor.

Kaynak : vatan

Anahtar Kelimeler : tablet, çocuk,
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