Doğu Türkistan'da Çin zulmü devam ediyor

2012’de iktidara gelen Çin’in yeni ÇKP (Çin Kominist Partisi) genel Sekereteri ve devlet başkanı Xi’nin görevine geldikten hemen sonra ortaya attığı Çin’in “ Taşarak Dünya’yı İstila Etme amaçlı ve Sarı Tehlike olarak algılanan Çin’in tarihi batı’ya taşma,yayılma ve istila emellerini gerçekleştirmek” amacı ile orta attığı “Çin Rüyası,Yeni İpek yolu Projesi ve Yeni Bir Yol-Yeni Bir Kuşak” olarak adlandırıları bu ekonomik projelerinin esas amacının Doğu Türkistan’da yaşayan bu ülkenin tarihi ve sahibi olan Müslüman Uygur Türklerini ekonomik olarak yok etmek olduğu açık ve net olarak görülmektedir.

Bu sözde projelerden en önemlilerinden biri olan Yeni bir Yol-Yeni Bir Kuşak Projesini İşgalı altındaki Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Uygur Türklerini toptan yok etmek emellerinin ekonomik ayağında ısrarla sürdürüyor.

Esas amacının “Tarihi ipek yolu güzergahında yer alan ülkeler ve halklar arasında ekonomik ilişkileri ve işbirliğini canlandırmak “ olduğu iddia edilen bu projeyi kullanmak isteyen Çin’in bu bölgelerdeki ekonomik hayatta tamamen etnik Çinlilerin hakim olmasını ve iktisadı hayatı onların eline vererek diğer Milletleri iktisadı hayattan dışlamak olduğu uygulamalarından açık ve net olarak görülüyor.

Bu projenin ilk etabında yer alan Doğu Türkistan’da İşgalçı Çin yönetiminin kollaması ve pozitif ayırımcılık yapması sebebi ile yeni ekonomik kalkınma projelerinin tamamı merkezi Çin’de faaliyet gösteren etnik han Çinlisi göçmen Çinlilere ve onların Şirketlerine özellikle verildiği ve ülkenin yerli halkı olar Uygur Türklerinin bunun dışında tutularak,dışlanarak ekonomik hayattan geriye atıldığı bildiriliyor.

ÇKP iktidarının resmi ağzı olan Çin Halk Radyosunun 23 Ekim tarihli Rusça yayınında Çin’in bu projenin bölge’de ekonomik hayatına olan olumlu etkisi hakkında propaganda amaçlı bir sohbet programı yapıldığı belirtildi.

Programda konuşan Çinli İ-Ma adlı şirketinin genel Müdürü Çin Çiyang ,Şirketlerini Urumçi merkezli olarak kurduklarını, faaliyet alanlarının Türkistan Cumhuriyetlerinde bayındırlık sahasında inşaatlar yapmak olduğunu belirterek ; “ Şirketimiz Özbekistan’da 440 milyon Yuan ( yaklaşık 83 milyon $) tutarında bir köprü ihalesi kazanmıştır. Önümüzdeki aylarda Kazakistan’da 3 milyar Yuan(500 milyon $) tutarındaki bir otoyol projesine başlayacağız.” şeklinde konuştuğu bildirildi.

Ancak,etnik olarak Çinli Şirketlerin devletçe destek verilerek kollanıldığı bu Çin Şirketlerinin işlerinde çalıştırılan İşçilerin tamamı Çin’den getirilen göçmen etnik Çinlilerden oluşmaktadır. Etnik Çinli işçiler Doğu Türkistan ve Türkistan'a demografik asimilasyon amacı ile getirildiği biliniyor. Bu Çinli işçilere Çin işgal yönetiminin yine Doğu Türkistan’dan elde ettiği gelirler kullanılarak bu ülkeye yerleşmeleri teşvik edilerek iskanları sağlanıyor. Buna karşılık,bu ülkenin yerli Müslüman Türk halkından tek bir kişi bile bu Çin Şirketlerine işçi olarak kabul edilmiyor.

Uzmanlar,Çin işgal yönetiminin bu ve benzeri etnik dışlayıcı ve ayırımcı bu uygulamalarının “Irkı aşağılama ve etnik temelli Dışlayıcı politikalarının çok açık ve net bir ifadesi” olduğu fikrinde birleşiyorlar.

İşgalçı Çin’in Urumçi’de etnik Temelli İskan Politikasına Bir Örnek : Arka Plandaki Gökdelenlerde Oturanlar Etnik Çinli Göçmenler ,Ön taraftakı eski gecekondu evlerin Sakinleri Ülkenin tarihi Sahibi ve sakinleri olan Müslüman Uygurlar