Google Plus RSS
Sıcak Haber
Türkiye Irak'a mı giriyor? Bakan 'hazırlıklı olun' dedi!

Türkiye Irak'a mı giriyor? Bakan 'hazırlıklı olun'…

Doğu Türkistan

Doğu Türkistan'da Çin zulmü devam ediyor

Çin; işgal altındaki Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman Uygur Türklerini toptan yok etmek emellerinin ekonomik ayağını ısrarla sürdürüyor.

Doğu Türkistan'da Çin zulmü devam ediyor

1 Kasım 2016 14:33
-A

+A

2012’de iktidara gelen Çin’in yeni ÇKP (Çin Kominist Partisi) genel Sekereteri ve devlet başkanı Xi’nin  görevine geldikten hemen sonra   ortaya attığı Çin’in “ Taşarak Dünya’yı İstila Etme amaçlı ve Sarı  Tehlike olarak algılanan Çin’in tarihi batı’ya taşma,yayılma ve istila emellerini gerçekleştirmek”  amacı ile orta attığı “Çin Rüyası,Yeni İpek yolu Projesi ve Yeni Bir Yol-Yeni Bir Kuşak”  olarak adlandırıları bu ekonomik projelerinin esas amacının Doğu Türkistan’da yaşayan bu ülkenin tarihi ve sahibi olan Müslüman Uygur Türklerini ekonomik olarak yok etmek olduğu açık ve net olarak görülmektedir. 

Bu sözde projelerden en önemlilerinden biri olan Yeni bir Yol-Yeni Bir Kuşak Projesini İşgalı altındaki Doğu Türkistan’da yaşayan  Müslüman Uygur Türklerini toptan yok etmek emellerinin ekonomik ayağında ısrarla sürdürüyor.

Esas amacının “Tarihi ipek yolu güzergahında yer alan ülkeler ve halklar arasında ekonomik ilişkileri ve işbirliğini canlandırmak “ olduğu iddia edilen bu projeyi kullanmak isteyen Çin’in bu bölgelerdeki ekonomik hayatta  tamamen etnik Çinlilerin hakim olmasını ve iktisadı hayatı onların eline vererek   diğer Milletleri iktisadı hayattan   dışlamak olduğu  uygulamalarından açık ve net olarak   görülüyor.

Bu projenin ilk etabında yer alan Doğu Türkistan’da İşgalçı Çin yönetiminin kollaması ve pozitif ayırımcılık yapması sebebi ile yeni ekonomik kalkınma projelerinin tamamı  merkezi Çin’de faaliyet gösteren etnik han Çinlisi göçmen Çinlilere  ve onların Şirketlerine özellikle verildiği ve ülkenin yerli halkı olar Uygur Türklerinin   bunun dışında tutularak,dışlanarak  ekonomik hayattan geriye atıldığı bildiriliyor.

ÇKP iktidarının resmi ağzı olan Çin Halk Radyosunun 23 Ekim tarihli  Rusça yayınında Çin’in bu projenin bölge’de ekonomik hayatına olan olumlu etkisi hakkında propaganda amaçlı  bir   sohbet  programı yapıldığı belirtildi.

Programda konuşan Çinli İ-Ma  adlı şirketinin genel Müdürü Çin Çiyang ,Şirketlerini Urumçi merkezli olarak kurduklarını,  faaliyet alanlarının Türkistan Cumhuriyetlerinde bayındırlık sahasında inşaatlar yapmak olduğunu belirterek ; “ Şirketimiz Özbekistan’da 440 milyon Yuan ( yaklaşık 83 milyon $) tutarında bir köprü ihalesi kazanmıştır. Önümüzdeki aylarda Kazakistan’da 3 milyar Yuan(500 milyon $) tutarındaki bir otoyol projesine başlayacağız.”  şeklinde konuştuğu bildirildi.

Ancak,etnik olarak Çinli Şirketlerin  devletçe  destek verilerek  kollanıldığı bu Çin  Şirketlerinin  işlerinde  çalıştırılan İşçilerin tamamı Çin’den  getirilen göçmen etnik Çinlilerden oluşmaktadır.  Etnik Çinli işçiler Doğu Türkistan ve Türkistan'a demografik asimilasyon amacı ile getirildiği biliniyor.  Bu Çinli işçilere Çin işgal yönetiminin yine Doğu Türkistan’dan elde ettiği gelirler kullanılarak bu ülkeye yerleşmeleri teşvik edilerek  iskanları  sağlanıyor. Buna karşılık,bu ülkenin yerli Müslüman Türk halkından tek bir  kişi   bile  bu Çin Şirketlerine işçi olarak  kabul edilmiyor.

Uzmanlar,Çin işgal yönetiminin bu ve benzeri etnik dışlayıcı ve ayırımcı bu uygulamalarının   “Irkı aşağılama ve  etnik temelli  Dışlayıcı politikalarının çok açık ve net bir ifadesi” olduğu fikrinde birleşiyorlar.

İşgalçı Çin’in Urumçi’de etnik Temelli  İskan Politikasına Bir Örnek  : Arka Plandaki Gökdelenlerde Oturanlar   Etnik Çinli Göçmenler ,Ön taraftakı eski gecekondu evlerin Sakinleri Ülkenin tarihi  Sahibi ve sakinleri olan Müslüman Uygurlar

Ayrıca,Doğu Türkistan’da geçtiğimiz yılın Eylül ayında Aksu’nun Bay ilçesi Sogan Kömür işletmesinde olduğu gibi iş ve gelir dağılımındaki eşitliksizlik ve Çinlilerin etnik olarak kayrılması sonucunda şiddet olaylarının meydana geldiğini ve bu durumun sürdürülmesi halinde şiddet ve hak arama mücadelesinin  daha fazla şiddete dalgasına  dönüşebileceğini  belirterek,  bu tür  etnik temelli toplumsal olayların artmasından endişe ettiklerini ifade ediyorlar.

Kaynak : uyghurnet.org

Anahtar Kelimeler : doğu türkistan, çin, zulüm,
Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

MANŞETLER

İran’ın Irak’taki silahı: Haşdi Şâbi Bağdadi halâ Musul'da mı? Münbiç ve Rakka için 30 bin savaşçı hazı… Elinden düşürmeyen çocukları bekleyen te…
  • İran’ın Irak’taki silahı: Haşdi Şâbi
  • Bağdadi halâ Musul'da mı?
  • Münbiç ve Rakka için 30 bin savaşçı hazır
  • Elinden düşürmeyen çocukları bekleyen tehlike!
300 Uygur Türkü kurşuna dizilebilir

300 Uygur Türkü kurşuna dizilebilir

21:14 - 24 Kasım 2014

  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR
SON DAKİKA
Münbiç ve Rakka için 30 bin savaşçı hazır Suriye'de bir haftada üç İranlı general öldürüldü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı Türkiye Irak'a mı giriyor? Bakan 'hazırlıklı olun' dedi! Başbakan Yıldırım Beştepe'ye çıktı IŞİD 40 Irak askerini kurşuna dizdi AB: Halep'te savaş suçu işleniyor! İİT Genel Sekreteri Medeni istifa etti Doğu Türkistan'da Çin zulmü devam ediyor Bahçeli'den 'idam' çıkışı!
1

Münbiç ve Rakka için 30 bin savaşçı hazır

08:52

2

Suriye'de bir haftada üç İranlı general öldürüldü

22:42

3

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

16:48

4

Türkiye Irak'a mı giriyor? Bakan 'hazırlıklı olun'…

16:20

5

Başbakan Yıldırım Beştepe'ye çıktı

15:46

6

IŞİD 40 Irak askerini kurşuna dizdi

15:15

7

AB: Halep'te savaş suçu işleniyor!

15:08

8

İİT Genel Sekreteri Medeni istifa etti

14:36

9

Doğu Türkistan'da Çin zulmü devam ediyor

14:33

10

Bahçeli'den 'idam' çıkışı!

13:30

YAZARLAR

İlk Ders İlk Sınav

İlk Ders İlk Sınav

Fatma Zehra Balıkçı
Temiz Alınlar Temiz Yüzler; Şehitler

Temiz Alınlar Temiz Yüzler; Şehitler

Mustafa İsra Manaz
15 Temmuz’dan, 7 Ağustos’a

15 Temmuz’dan, 7 Ağustos’a

Gökhan Keskin
Burası İstanbul mu Yoksa Kostantiniyye mi?

Burası İstanbul mu Yoksa Kostantiniyye mi?

Sütun Haber Editör
Kırmızı lambalı mahalle

Kırmızı lambalı mahalle

Said Alioğlu
İnsanlığın Çöküş Teorisi ‘Resulullah’sız Bir Yaşam’

İnsanlığın Çöküş Teorisi ‘Resulullah’sız Bir Yaşam’

Mehmet ADIGÜZEL
Her Nefis Ölümü Tadacaksa Ne Yapmak Lazım?

Her Nefis Ölümü Tadacaksa Ne Yapmak Lazım?

Metin Doğruyol
Benden Korkmayınız, Çünkü Ben De Korkuyorum

Benden Korkmayınız, Çünkü Ben De Korkuyorum

Mustafa Küçük
İktidar Rüzgarıyla Değişenler...

İktidar Rüzgarıyla Değişenler...

Nesibe Doğruyol
Siyasi Geri Kalmışlık

Siyasi Geri Kalmışlık

Muhammed Kutub
Tüm Yazarlar
ÖZEL HABER
Guantanamo'da ABD Zulmü Devam Ediyor

Guantanamo'da ABD Zulmü Devam Ediyo…

Hangisi Başkan Olsun? Clinton mu? Trump mu?

Hangisi Başkan Olsun? Clinton mu? T…

Kilisenin Paralarını Çalıp Seks Partisine Gitti

Kilisenin Paralarını Çalıp Seks Par…

Kilise 50 Yıl Boyunca Taciz ve Tecavüzü Saklamış

Kilise 50 Yıl Boyunca Taciz ve Teca…

Tacizlerle Dolu Kilise Tarihi

Tacizlerle Dolu Kilise Tarihi

ARŞİV

Sütun Haber
Twitter Google Plus RSS

Hızlı İletişim

info@sutunhaber.com
Tel : 0541 302 77 79

e-mail: info@sutunhaber.com

2008 SÜTUN HABER tüm hakları saklıdır