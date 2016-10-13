Digitürk Fırsatları

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Kişiye özel tv deneyimi yaşayabileceğiniz bu uygulamalar ile dünyanın neresinde olursanız olun müsabakaları takip edebilme şansına sahipsiniz. Digitürk’ün sizin için oluşturduğu mobil uygulamalar sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun sevdiğiniz veya renklerine gönül verdiğiniz takımın maç öncesi, maç sonrası ve müsabakalarını takip edebilme şansına sahip olabileceksiniz. İster evinizde, ister cebinizde ister televizyonda isterseniz de bilgisayarınızda 24 saat seyredebilme şansını yakalayabileceksiniz.
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