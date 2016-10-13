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Bilim - Teknoloji

Digitürk Fırsatları

Digitürk Fırsatları

13 Ekim 2016 11:30
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Digitürk muhteşem fırsatları ayağınıza getiriyor. Harika yayın kalitesi sayesinde Türkiye’nin alanında lider yayıncı kuruluşu olan Digitürk, bir çok alanda yayın yapan tematik kanalları bünyesinde barındırıyor. Aylık cüzi bir miktar karşılığında müşterilerine yayın ulaştıran ve harika fırsatları getiren Digitürk ile keyifli bir tv deneyimine ilk adımı atabileceksiniz. digitürksize sunduğu harika imkanlarıyla dikkat çekiyor. Birbirinden güzel ve tematik yayınlara ulaşmanızı sağlayan Digitürk ile filmden diziye, spor paketinden belgesele kadar yüzlerce farklı kanalı bulabileceksiniz. Bünyesinde 250’den fazla kanalı barındıran Digitürk, 70’in üzerinde ise Hd kanala sahip. Bu HD kanalların tamamının tematik olması dikkat çekici. Nitekim bu kanallarda ödüllü filmler, emmy ödülle diziler, muhteşem baş yapıtlar, müsabakalar veya daha nicesine kolay bir şekilde sahip olabileceksiniz. Her ay 80 yeni filmin yanı sıra 700’ün üzerinde dizi olanağını size sunan Digitürk, bununla birlikte 20 müsabakanın da haftalık canlı yayınını evlerinize ulaştırıyor. Digitürk, HD, 3D ve 4K yayın kalitesini sizlere ulaştırıyor. Digitürk ile evlerinize gelen akıllı kutuların size sağlamış olduğu avantajlar karşısında mükemmel zaman geçirebileceksiniz. Digitürk’ün size ulaştırdığı akıllı kutular ile aklınıza gelen tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Kaydet izle özelliğinin yanı sıra internete de bağlanabilen bu kutular ile keyifli bir deneyim elde edebileceksiniz. Tematik kanallarda spor, eğlence, belgesel gibi içerikler sizi bekliyor olacak. Spor tutkunları için Lig Tv paketleri avantajlı fiyatlara evlerinize ulaşıyor. Süper Lig müsabakalarına ek  olarakİngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Brezilya Serie A, Rusya Premier Ligi Euroleague ve Basketbol Süper Ligi gibi deneyimlerin keyfine varabilirsiniz. Renklerine gönül verdiğiniz takımın tüm müsabakalarını izleyebileceğiniz bu pakete ek olarak size özel bazı hediyeler de yüzünüzü güldürmeye yetecek. Mobil lig Tv uygulaması ile mekan ve zaman kavramını aradan kaldırıp sevdiğiniz takımın müsabakasından maç öncesi yorumlarına, maç sonu değerlendirmelerinden tartışmalı pozisyonlarına kadar çok sayıda farklılığı istediğiniz yerden izleyebilirsiniz. Cepten, webden veya mobil platformlar aracılığı ile izleyeceğiniz Lig Tv mobil uygulaması sayesinde gerçek bir taraftarın ihtiyacı olan tüm bilgiye kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz.
 
Kişiye özel tv deneyimi yaşayabileceğiniz bu uygulamalar ile dünyanın neresinde olursanız olun müsabakaları takip edebilme şansına sahipsiniz. Digitürk’ün sizin için oluşturduğu mobil uygulamalar sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun sevdiğiniz veya renklerine gönül verdiğiniz takımın maç öncesi, maç sonrası ve müsabakalarını takip edebilme şansına sahip olabileceksiniz. İster evinizde, ister cebinizde ister televizyonda isterseniz de bilgisayarınızda 24 saat seyredebilme şansını yakalayabileceksiniz.
Dünyanın önde gelen dizilerinden, milyonları peşinden sürükleyen prodüksiyonlarına kadar çok çeşitli bir deneyimi size sunan Digitürk ile keyifli ve bir o kadar da güzel zaman dilimine ilk adımı atabilirsiniz. Teknolojik özellikleri sayesinde internetten, televizyonda konuşma konularında farklılıkları size yansıtacak olan Digitürk, sevdiğiniz tüm güzellikleri bir paket halinde size sunacak ve muhteşem zaman geçirmenize olanak tanıyacaktır. Digitürk ile keyfinize keyif katabilmek için hemen bayilerimize gelebilir ve muhteşem fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
 
 
 
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