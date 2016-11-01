Çavuşoğlu'ndan ilginç Başika açıklaması!

Tahran'ın Ankara-Bağdat ilişkilerinin geliştirilmesi için arabuluculuk teklifini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İran'ın da burada pozitif bir katkısı olursa bundan memnun oluruz" dedi.



Başika'ya gerek kalmadığını söyleyen Çavuşoğlu "Başika Kampı'nın amacı da DEAŞ'a karşı yerel güçleri eğitmekti ama gereksiz bir hale geldi" dedi.