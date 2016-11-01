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Politika

Çavuşoğlu'ndan ilginç Başika açıklaması!

İran'ın arabuluculuk teklifine olumlu yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Başika gereksiz hale geldi" dedi.

Çavuşoğlu'ndan ilginç Başika açıklaması!

1 Kasım 2016 22:38
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Tahran'ın Ankara-Bağdat ilişkilerinin geliştirilmesi için arabuluculuk teklifini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İran'ın da burada pozitif bir katkısı olursa bundan memnun oluruz" dedi.

Başika'ya gerek kalmadığını söyleyen Çavuşoğlu "Başika Kampı'nın amacı da DEAŞ'a karşı yerel güçleri eğitmekti ama gereksiz bir hale geldi" dedi.
 
Tahran'ın, Ankara-Bağdat ilişkilerinin geliştirilmesi için arabuluculuk yapabileceği açıklamasını değerlendiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Başika konusunda biz herkesin yapıcı rolüne evet deriz. Esasen Irak bizim kardeş ve komşu ülkemiz. Irak halkı da bizim kardeşimiz. Irak'ın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına verdiğimiz önemi en iyi Bağdat yönetimi bilir. Herkesten daha fazla güçlü destek veriyoruz. Başika Kampı gereksiz bir gerginlik yarattı. Olmaması gereken bir gerginlikti ama biz bunu yoluna koymak için de diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. Geçen hafta müsteşarımız Bağdat'a gitmişti. Şimdi de Bağdat'tan bir heyet bekliyoruz. Tabii İran'ın da burada pozitif bir katkısı olursa bundan memnun oluruz. Çünkü İran da bizim komşumuz aynı şekilde Irak, Suriye hepsi bizim komşularımız. Komşularımızın hepsiyle de ilişkilerimizin en iyi düzeyde götürmek isteriz. Onların çözümlerine katkı yapıyoruz. Başika Kampı'nın amacı da DEAŞ'a karşı yerel güçleri eğitmekti ama gereksiz bir hale geldi. Şimdi olumlu adımları atıyoruz. İran'ın bu yaklaşımı için onlara teşekkür ederiz."
Anahtar Kelimeler : mevlüt çavuşoğlu, ırak, başika kampı,
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