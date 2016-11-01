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Bahçeli'den 'idam' çıkışı!

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında idam cezasına yeşil ışık yakarak 'AK Parti hazırsa, MHP dünden vardır' dedi.

Bahçeli'den 'idam' çıkışı!

1 Kasım 2016 13:30
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Grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, son günlerde MHP'yi hedef alan CHP'yi sert bir dille eleştirerek  " 7 Haziran seçimlerinde bizi yüzde 60'lık bloka mahkum etmeye kalktılar. PKK ve İmralı canisiyle ortaklığa sürüklemeye çalıştılar. CHP'nin kuyruk acısı buraya kadar dayanmaktadır. " dedi.

MHP'nin AK Parti'nin önünü açtığını iddia edenlerin milli iradenin hazımsızları olduğunu belirten Bahçeli, demokrasi vurgusunda bulunarak" Ne yapsaydık sandıkta bulamadığımızı sokakta mı arasaydık Demokraside göremediğimizi kaosla mı elde etseydik? Biz yalnızda Türkiye'nin önünü açar, düğümleri çözeriz." dedi.

Bahçeli idam cezasına yeşil ışık yakarak " Madem idama ihtiyaç var, milletimiz bunu istemekte, o halde fuzuli konuşmaya, kaçak güreşmeye gerek yok. AK Parti hazırsa, MHP dünden vardır. Başbakan hazırsa gelin bu işi bitirelim." dedi.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM İDAM TEKLİFİNE CEVAP VERDİ
Başbakan Binali yıldırım AK Parti grup toplantısında, Bahçeli'nin açıklamaları sonrası idam konusunda şunları söyledi:
"İdam meselesi Anayasa meselesidir. Anayasa da uzlaşma meselesidir. Diğer siyasi partilerle bu konuda bir mutabakat sağlanırsa, milletin umumi arzusu olan, sınırlandırılmış bir düzenleme yapılabilir. Sınırlandırılmış düzenlemeden kastımız, 15 Temmuz girişiminde gündeme geldi bu konu. Canı yanan milletimiz, bu yapılanların cezasız kalmamasını istiyor. Vatandaşın bu feryadına kulak tıkayacak değiliz ancak bunu tek başımıza yapamayacağız, yapılan düzenlemenin geriye dönük işlemeyeceğini bilmenizi isterim. Bahçeli'nin açıklamaları kapsamında söylüyorum, teklifimizi bu kapsamda yapacağız."
Anahtar Kelimeler : devlet bahçeli, mhp, idam,
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