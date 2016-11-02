Bağdadi halâ Musul'da mı?

rak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, Independent’ın deneyimli Ortadoğu muhabiri Patrick Cocburn’e verdiği özel demeçte, “Çeşitli kaynaklardan bilgiye sahibiz. Bağdadi orada ve öldürülürse, bu tüm sistemin (DAEŞ) yıkılması anlamına gelecek” dedi.

Çünkü Cocburn’e göre; IŞİD, savaşın ortasında yeni bir lider seçmek zorunda kalacak ve Bağdadi’nin halefi, Haziran 2014’te Musul’da hilafet ilan ederek dünyayı şaşkına çeviren Bağdadi’nin yetki ve nüfuzuna sahip olamayacak.