Türkiye Aranan PKK'lılar YPG saflarında öldü 300’er bin lira ödülle aranan 2 PKK’lı, Suriye’de YPG saflarında, 1 milyon ödülle aranan bir PKK’lı terörist ise Dağlıca’da ölü ele geçirildi

1 Kasım 2016 11:41 -A +A

PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'nin askeri kanadı YPG, isimlerini açıkladığı 22 teröristin, çeşitli tarihlerde Suriye'nin çeşitli kentlerinde öldürüldüğünü duyurdu.



Listedeki teröristlerle ilgili olarak araştırma yapan istihbarat birimleri olan Vahdettin Uyanık ve Şerifa Naşa'nın, PKK üyesi olduklarını ve İçişleri Bakanlığı'nca 300 bin TL ödül verilen gri listede yer aldıklarını belirledi. Bu açıklama, PKK ile PYD arasındaki organik ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.



Hakkâri Dağlıca'da iki hafta önce eylem hazırlığı yaparken İHA'lar tarafından tespit edilen ve hava saldırısında öldürülen 9 terörist arasında ise başlarına 1 milyon TL para ödülü konan yeşil listede yer alan Diyarbakır, Hakkâri, Bitlis'te 12 ayrı silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi suçundan aranan Çekdar Zinar Kod adlı Ahmet İpek'in de (28) bulunduğu belirlendi.



PKK'dan YPG'ye geçen teröristlerin 3 yıl önce bu bölgeye giden "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin ve "Sofi Nurettin" kod adlı Nurettin Halef Al Muhammed'in götürdüğü belirlendi.