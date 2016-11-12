Alaturka Yat ile motoryat kiralama

Mavi yolculuklar genellikle yazarlar, ressamlar gibi sanatkarlar tarafından kullanılan terimleri oluştururken günümüzde ki imkanlar sayesinde her kesimden insanın tercihi olabilecek niteliklere kavuştu. Türkiye’nin her bir köşesinde gerçekleşen bu yolculuklar, mükemmel doğanın tarih ve kültürle uyumunu size yansıtacak. Ege ve Akdeniz’in eşsiz berrak denizinde keyif dolu anlar yaşayabileceğiniz bu yolculuklar size özel programlarla harika bir deneyim ve olanağa imkan tanıyacaktır. Sakin sularda yüzmenin, eşsiz koylarda gezmenin ve tertemiz plajlarda güneşlenmenin keyfini yaşayacağınız bu yolculuklar, şehrin gürültülü ve stresli havasından sizi kurtarıp muhteşem deneyimlere ev sahipliği yapabileceğiniz olanakları sunacak. Mavi yolculuk için tek yapmanız gereken uygun deniz aracını kiralamak olacaktır. Motoryat kiralama
mavi yolculuk için ideal yöntemlerin başında geliyor. Daha fazla bölgeyi daha hızlı bir şekilde gezmeyi tercih edenlerin gözdesi konumunda ki motoryatlar hem hızlı ilerliyor olması hem de daha fazla olanağı sunuyor olmasıyla farklı bir deneyime yolculuk yapmanızı sağlayacak. En çok tercih edilen tekneler konumunda bulunan motoryatlar, sağlamış olduğu teknolojik imkanların yanı sıra vereceği ultra lüks konforuyla da size özel bir hizmeti ayağınıza getirecek. Türkiye ve Yunanistan gibi sahil şeridi geniş olan ülkelerde mavi yolculuklar daha çok tercih edilen tatil uygulamalarından birisi haline dönüştü. Akdeniz ve Ege denizinin muhteşem güzelliği size özel programlar ile sunulacak. El değmemiş onlarca koy, muhteşem plajlar ve adeta çarşafı andıran deniz sayesinde mükemmel bir tatil sizi bekliyor. Motoryatların ultra lüks konforları sayesinde kendinizi evinizde hissedecek, geniş güverteler sayesinde daha fazla güneşlenme ve aktivite alanlarına sahip olacaksınız. Motoryatların sağlamış olduğu hız sebebiyle birden fazla koy üzerinde daha hızlı ulaşımı sağlıyor olmanız daha fazla yer görmenize de imkan tanıyacak ve bu imkanlar sayesinde eşsiz bir deneyimi beraberinde getirecek.
Ege ve Akdeniz bölgesinin birden fazla bilindik destinasyonu var. Antalya, Kemer, Kaş, Kekova, Kalkan, Fethiye, Datça, Marmaris, Didim, Çeşme, Kuşadası gibi bölgelerden birisini mavi yolculuğun başlangıç noktası olarak kabul edebilirsiniz. Bu bölgelerde ise motoryat kiralama işini Alaturka Yat
ile gerçekleştirebilirsiniz. 25 yıllık denizcilik tecrübesi sayesinde eşsiz olanakları size sunacak olan Alaturka, muhteşem doğanın tam ortasına yolculuk yapmanızı sağlayacak. Alaturka danışmanları, isteklerinize ve tercihlerinize göre programları hazırlayacaktır. Profesyonel çalışanlarının yanı sıra deneyimli kaptanları ile harika bir yolculuğu size sunacak olan Alaturka, ultra lüks konfora sahip motoryatları ile unutulmaz bir tatil için en yakınınızda ki isim olacak. Ege ve Akdeniz’in muhteşem denizinde geniş bir coğrafyaya yolculuk yapacağınız bu programda hayalini kurduğunuz tatile kavuşabilirsiniz. Bu yolculukta el değmemiş alanları görebilir, eşsiz olanaklardan faydalanarak denizin, kumsalın ve güneşin keyfini sürebilirsiniz. Şehrin bunaltıcı havasından sıyrılıp muhteşem bir deneyim yaşayacağınız programlarda denizin tüm esintisini üzerinizde hissedebilecek, plajların çekiciliğinde güneşlenme imkanına kavuşabileceksiniz. Kısacası hem doğal güzellikler hem tarihi birikim hem de kültürel öğelerin tam ortasında unutulmaz bir tatil keyfine ilk adımı atabileceksiniz. İstediğiniz noktadan başlayacağınız yolculuk tercih edeceğiniz ulaşım aracına göre daha hızlı veya yavaş ilerleyecektir. Motoryat kiralayarak yapacağınız yolculukta daha kısa sürede daha fazla alanı görebilme şansını elde edebileceksiniz.