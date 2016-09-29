ABD polisi yine katletti

Akıl hastalığı geçmişi bulunan ve El Cajon’daki alışveriş merkezinde sinir krizi geçiren 30 yaşındaki Alfred Olango, ABD polisi tarafından vurularak öldürüldü. Olango’nun ablasının çağrısı üzerine olay yerinde gelen polisin, bir dakika sonrasında siyah adamı vurduğu belirtildi. Abla Olango’nun, kardeşinin akıl sağlığı durumundan haberdar etmek için polisi 3 kez aradığı ifade edildi. ​Polisler olay yerine vardığında Olango’nun trafiğin arasında yürüdüğü kaydedilirken, El Cajon Polisi’nden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki adamın çağrılara cevap vermediğini ve ellerini pantolonunun cebinde tuttuğu aktarıldı.



​NBC 7’ye konuşan bir görgü tanığı ise “Dur ya da ateş ederim şeklinde herhangi bir uyarı duymadım” dedi. Görgü tanığı, tek duyduğunun silah sesleri olduğunu belirtti. Başka bir görgü tanığı da, Orlando’nun vurulduğunda kriz geçirdiğini kaydetti. Olay yerinde çekilen bir videoda polisi eleştiren Orlando’nun ablasının, “Sizin akli durumu yerinde olmayanlarla konuşmak için bir kriz iletişimi merkeziniz yok mu? Sizi yardım için aradım. Sizi onu öldürmeniz için çağırmadım” dediği duyuluyor. Olango kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından kentte protestolar gerçekleştirildi. ABD polisinin siyahlara yönelik şiddetini protesto eden onlarca kişi, olayın yaşandığı yerde bir araya geldi.