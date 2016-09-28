ABD buz tabakasının altına askeri üs kurmuş

Habertürk'ün haberine göre Danimarka'nın bu inşaaya izin vermesinin sebebi ise "bilimsel araştırmalar" yapılacağını düşünmesi.

AYLAR ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yine bu yılın Haziran ayında gündeme gelen haberde kurulu bütün altyapının ve içindeki çevre için tehlike oluşturan maddelerin buz kütlesinin içinde güvenli bir şekilde saklanabileceği düşünülüyordu. Ancak küresel ısınma etkisiyle gerçekleşen erime sonucu bu ihtimal ortadan kalktı.

Habere göre Project Iceworm olarak isimlendirilen projede amaç nükleer başlıklı uzun menzilli füzelerin buz tabakasının altında depolanıp depolanamayacağını araştırmaktı. Üssün enerji ihtiyacı nükleer santralden karşılanıyordu.

İKLİM İÇİN ÖRNEKLER ALINDI

1959 yılında kurulan üs kurulurken buz tabakası içinde tüneller açıldı ve buz kütlesinden örnekler alındı. Çalışmalara 1967 yılında son verildi. Alınan örnekler halen iklim araştırmalarında kullanılıyor.



