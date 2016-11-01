AB: Halep'te savaş suçu işleniyor!

AB Dış İlişkiler Yüksek temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu'nun insani yardım ve kriz yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides'ten ortak açıklama yaptı.

Yapılan ortak yazılı açıklamada 72 saat içinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivilin Halep'in batısındaki bölgelerde öldürüldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Taraflara yaptığımız, sivillere ve sivil altyapılara yönelik ayrım gözetmeyen şiddetten uzak durmaları çağrımızı yineliyoruz. Sivil hedeflere saldırılması, kabul edilemez ve kasıtlı olduğu ispatlanırsa savaş suçu oluşturabilir" denildi.